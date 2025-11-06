Tunceli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Moğultay Mahallesi Yeraltı Çarşı Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. sırtı ve başından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
