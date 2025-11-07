GÜNCELLEME - Tunceli'de köprüden düşen otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti
Tunceli'de köprüden düşen otomobildeki uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Tunceli'de köprüden düşen otomobildeki uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz idaresindeki otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Harçik mevkisinde kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.
Uzman çavuşun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.