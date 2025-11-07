Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, bu kapsamda Tunceli, Diyarbakır ve Batman’da belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve üreticilerine yönelik çalışma yaptı.

