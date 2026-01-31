Habertürk
Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de hayvan satıcılarını sahte dekontla 14 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı

        Tunceli'de sahte banka dekontuyla hayvan satıcılarını 14 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:09
        Tunceli'de hayvan satıcılarını sahte dekontla 14 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı
        Tunceli'de sahte banka dekontuyla hayvan satıcılarını 14 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sahip olduğu 48 keçiyi satmak üzere anlaştığı kişiler tarafından kendisine sahte banka dekontu gönderilmek suretiyle 625 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

        Mağdur vatandaşın müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Yapılan detaylı incelemelerde şüpheli Ö.B'nin, mağdurlara sahte banka dekontu göndererek organize şekilde ilimizde toplam 7 ayrı olayda 930 küçükbaş hayvan alarak 14 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan Ö.B. isimli şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, vatandaşların özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde, ödeme tutarının banka hesaplarına fiilen yansımadan mal teslimi yapmamaları ve sahte banka dekontlarıyla ilgili dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

