        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:41
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-10 Şubat'ta il merkezi ve Hozat ilçesinde uyuşturucu satışlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 96 uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

