Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

