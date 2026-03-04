Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 00:19
        Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

