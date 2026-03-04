Tunceli'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli-Elazığ kara yolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.