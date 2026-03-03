Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli Belediyesinden Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'ne yönelik "kapatma kararı" iddialarına yalanlama:

        Tunceli Belediyesi, Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'nin kullanımına ilişkin protokol süresinin sona erdiğini belirterek, belediyeye yöneltilen "kapatma kararı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        03.03.2026 - 16:31
        Belediyeden yapılan açıklamada, Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'nin Belediye İşhanı'ndaki kullanımına ilişkin protokolün 4 Temmuz 2025 tarihinde sona erdiği belirtildi.

        Bu durumun aylar öncesinden ilgililere bildirildiği ve sürecin sürpriz veya ani bir gelişme olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediye İşhanı'nın satılmasının temel gerekçelerinden biri, yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olmasıdır. Satış işlemi sonrasında taşınmaz yeni malikine devredilmiştir. Bu aşamadan sonra yeni malik ile kullanıcı arasındaki süreçten belediyemizin sorumlu tutulması hukuken ve fiilen doğru değildir. Buna rağmen belediyemiz iyi niyetli bir yaklaşım sergilemiştir. Öncelikle mevcut yönetim binamızın üst katında bulunan belediyemize ait kütüphane alanında faaliyetlerin sürdürülebileceği teklif edilmiş, kendileri davet edilmiştir. Bu teklifimiz kabul edilmemiştir. Diğer bir seçenek olarak, Valiliğimizin oluru ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Hüseyin Güntaş Kütüphanesi içerisinde de uygun bir alan ayrılabileceği kendilerine ifade edilmiş ancak bu öneriye de olumlu yaklaşılmamıştır."

        Açıklamada, "Ardından 'uygun gördüğünüz bir yer varsa birlikte değerlendirelim ve kütüphane faaliyetini sürdürelim' çağrısı yapılmıştır. Bu çağrıya da herhangi bir somut öneriyle dönüş yapılmamıştır. Protokol süresi sona ermiş olmasına rağmen belediyemize ait demirbaşlar halen bahse konu kütüphanede bulunmakta olup belediyemiz tarafından geri talep edilmemiştir. Süreç boyunca yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum benimsenmiştir. Ortada belediyemiz tarafından alınmış bir kapatma kararı yoktur. Protokolü sona ermiş bir kullanımın, taşınmazın satış süreci sonrasında yaşadığı durumdan belediyemizin sorumlu tutulması hakkaniyetli değildir." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca, kamuoyunu eksik ve yönlendirilmiş bilgilerle yanıltan yayınlara karşı belediyenin tüm hukuki haklarının saklı olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

