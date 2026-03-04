Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Haberleri

        Tunceli'de "Deprem Haftası"nda öğrencilere afet ve acil durum eğitimi veriliyor

        Tunceli'de öğrencilerin depreme karşı bilinçli yetiştirilmesi amacıyla okullarda eğitim ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi.

        Giriş: 04.03.2026 - 14:04
        Kentte 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda okulları ziyaret eden AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, öğrencilerle sınıflarda bir araya gelerek afet ve acil durumlarla ilgili dersler veriyor.

        Ekipler, son olarak Tunceli Spor Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere deprem anında ve sonrasında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yaptı.

        Tatbikatlara da katılan öğrenciler, senaryo gereği çalan alarmın ardından öğretmenlerinin rehberliğinde "çök-kapan-tutun" hareketini yapıp doğru korunma pozisyonu aldı.

        Planlı ve kontrollü şekilde okul binasından tahliye edilen öğrenciler, daha sonra çadır kurup arama kurtarma malzemelerini kullanarak deneyim elde etti.

