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Tunceli’ye modern anaokulu

İHA

Tunceli'de 160 çocuğa eğitim verecek olan anaokulunun yapımı tamamlandı.

Tunceli’ye modern anaokulu

Tunceli’de 160 çocuğa eğitim verecek olan anaokulunun yapımı tamamlandı.
Kent merkezinde Atatürk Mahallesi’nde 3 ile 6 yaş arası 160 çocuğa eğitim vermesi planlanan 8 derslikli modern anaokulunun yapımı tamamlandı. Etkinliklerin yapılacağı renkli sınıflar, oyun alanları ile sebze yetiştirilecek bahçesine kadar çocuklarının tüm isteklerini karşılayacak şekilde yapılan anaokulunu, Vali Tuncay Sonel ziyaret etti.
Geleceğin en değerli varlıkları olan çocukların mutluluğu için hizmetlere devam edeceklerini belirten Vali Tuncay Sonel, “Anaokulunda öğrencilerimiz rahat, mutlu ve huzurlu bir öğrenim görmesi için tüm ayrıntıları düşündük. Anaokullarımızda çocuklarımız küçük yaşta okul öncesi eğitimle, eğitim öğretim hayatına tam donanımlı olarak hazırlanıyorlar. Çocuklarımızın okullarını evleri gibi hissetmeleri, öğretmenlerini de ailesi gibi görmelerini istiyoruz. Anaokulunun tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

TUNCELİ

10 Ekim 2019 Perşembe

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