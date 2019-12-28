Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

Tunceli’de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, rutin kontrol ve koruma faaliyetleri kapsamında Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde çalışma yaptı. Ekipler bu sırada kaçak şekilde avladıkları bir dağ keçisi ile iki tavşanın etlerini ayıklayan 3 şahsı tespit etti. Doğa koruma ekiplerini gören şahıslar, Pülümür Çayı’na geçerek ormanlık alana kaçtı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek destek istendi. Bölgeye sevk edilen Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı da yakaladı.

Şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından toplam 30 bin lira para cezası kesildi.

TUNCELİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.