Tunceli'de bitkin bulunan yavru şahin korumaya alındı

"Daha dün gibi..."

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Tunceli’de bitkin halde bulunan yavru şahin, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pertek İlçesi’ne bağlı Kopuzlar Köyü’nde vatandaşlar,bitkin halde yavru şahini buldu. Yavru şahine sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, şahini alarak kuruma getirdi.Burada kontrolleri yapılan şahinin yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü belirlendi.

Yavru şahin beslenmeye alınırken, kendi başına hareket edecek kadar büyümesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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