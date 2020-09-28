Pertek'te 'gün batımı'

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin en önemli turizm merkezlerinden Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde ortaya çıkan gün batımı, görenleri hayran bırakıyor.
Tunceli´nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü´nde gün batımında oluşan manzara özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Güneş batarken kızıllaşan gökyüzünün baraj gölünde oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor. Göl, özellikle gün batımında amatör fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor. Bölgede yaşayan 40 yıllık doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, "Baraj gölünü yüzlerce kez çekmeme rağmen her defasında ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Gün batımı çekmek isteyenler için harika bir yer" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM
2020-09-28 21:38:34
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