Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuya ilişkin Tunceli Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Topuzlu köyünde son dönem Covid 19 pozitif hasta sayımızın artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle yüksek risk teşkil ettiğinden, 19.08.2021 tarihinden itibaren 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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