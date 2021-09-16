Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda tespit edilen 10 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle devam ediyor. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise sığınakların içinde 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Kanas dürbünü, 1 Kanas şarjörü, 10 Kanas mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, 1 termal dürbün, 1 bilgisayar, 1 güneş paneli, 1 ocak, 3 uyku tulumu, 160 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği; delil niteliğindeki malzemelere el koyulup, sığınakların imha edildiği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

2021-09-16 11:34:57



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