Tunceli'nin zorlu tırmanışla ulaşılan saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Tunceli'nin vadileri, gölleri, şelaleleri ve dağlarıyla güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Oral, şöyle konuştu:

"Buradaki birçok yeri gezme fırsatını buldum. Uzun süredir Katır Gölleri'ne gelmeyi hayal ediyordum ve bunu da gerçekleştirdim. Ovacık ilçe merkezinden Mercan Dağları'nın eteğine kadar araçla geldik, ondan sonra yolculuğumuza yürüyerek devam ettik. Yolda çeşitli bitki ve kuş türleriyle karşılaşıp bir tepeye tırmandık. Gölleri kuşbakışı izleyip fotoğraf çektik ve piknik yaptık. Yolculuğumuz zor ve yorucuydu ama bu güzellikleri görmeye değdi."