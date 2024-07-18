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        Haberler Yaşam Tunceli'nin zorlu tırmanışla ulaşılan saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

        Tunceli'nin zorlu tırmanışla ulaşılan saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 bin 100 rakımda yer alan ve zorlu tırmanışla ulaşılan Katır Gölleri, doğaseverleri bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:25
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        Ovacık, doğal güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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        İlçenin kuzeyindeki Mercan Dağları'nda bulunan Katır Gölleri de özellikle yaz aylarında eşsiz doğasıyla dağcıları cezbediyor.

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        Günübirlik turlarla ilçeye gelen gezi grupları, gerekli hazırlıkların ardından araçlarla yola çıkarak Şahverdi köyü mevkisine geçiyor.

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        Burada kısa bir mola veren doğaseverler, daha sonra rehberler eşliğinde rotalarını kentin 3 bin 100 rakımdaki saklı güzelliği Katır Gölleri'ne çeviriyor.

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        Zorlu patikalarda uzun süre ilerleyen doğa tutkunları, yaklaşık 4 saatlik yorucu tırmanışla göllerin bulunduğu alana ulaşıyor.

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        Serinlemek için buzul göllerde yüzen doğaseverler, gün boyu bölgede keyifli vakit geçiriyor.

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        "GÖLLERİ KUŞBAKIŞI İZLEYİP FOTOĞRAF ÇEKTİK"

        Berfin Oral, gezi etkinliklerine katılarak şehrin stresinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

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        Tunceli'nin vadileri, gölleri, şelaleleri ve dağlarıyla güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Oral, şöyle konuştu:

        "Buradaki birçok yeri gezme fırsatını buldum. Uzun süredir Katır Gölleri'ne gelmeyi hayal ediyordum ve bunu da gerçekleştirdim. Ovacık ilçe merkezinden Mercan Dağları'nın eteğine kadar araçla geldik, ondan sonra yolculuğumuza yürüyerek devam ettik. Yolda çeşitli bitki ve kuş türleriyle karşılaşıp bir tepeye tırmandık. Gölleri kuşbakışı izleyip fotoğraf çektik ve piknik yaptık. Yolculuğumuz zor ve yorucuydu ama bu güzellikleri görmeye değdi."

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        Fotoğrafçı Hasan Yıldız da zamanının çoğunu dağları gezmek ve yeni yerler görmek için değerlendirdiğini anlattı.

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        Turlar sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini anlatan Yıldız, "Bu coğrafyada gezdiğimiz zaman hiçbir şekilde bir kibrit çöpünü dahi çevreye atmıyoruz. Dağları temiz bırakıp o şekilde il merkezine geri dönüyoruz. İnsanlara çağrımız da şudur, herkes doğayı temiz tutsun, sahip çıksın. Katır Gölleri'ne ilk defa geldim ve muhteşem buldum. Tunceli'deki birçok gölü gezdim ama burası daha cazip geldi" dedi.

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        Özcan Aydın ise uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleştiğini dile getirdi. Yaklaşık 6-7 aydır Tunceli'de zaman geçirdiğini aktaran Aydın, "Bu süreçte doğa turlarına katıldık ve gezip görmediğimiz yerleri keşfetmeye başladık" ifadesini kullandı.

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        #Katır gölleri
        #Tunceli
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