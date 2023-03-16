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Tunceli´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tunceli´nin Hozat ilçesinde etkili olan yağışla bazı köy yolları ve tarım arazilerini su bastı

Tunceli´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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DHA

Tunceli ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hozat ilçesinde yağışla birlikte Kalecik, Çağlarca, Yenidoğdu, Buzlupınar ve Dervişcemal köylerinde bazı yollar ve tarım arazilerini su bastı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile köylerde incelemelerde bulundu. Köylülerle görüşen Şaroğlu, ilgili kurum yetkilileri ile görüştüğünü ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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