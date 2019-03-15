Tuncer Cücenoğlu'nun adı Arap dünyasında da duyulacak

Arap dünyasının en önemli Türkçe çevirmeni Ürdünlü Safwan Shalabi, Cücenoğlu'nun Kadın Sığınağı ve Brutus ya da Jül Sezar'ın Katli adlı oyunlarını Arap diline çevirdi. Söz konusu iki oyun Kuveyt'te tek kitap olarak yayımlanıyor.

Cücenoğlu'nun daha önce Arap diline çevrilen Çığ, Öğretmen ve Kadıncıklar oyunları dışında Boyacı, Çıkmaz Sokak, Fosforlu Cevriye, Dosya, Gece Kulübü, Helikopter, Kızılırmak, Matruşka, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü?, Ziyaretçi ve Che Guevara adlı oyunları da programa alınıyor.