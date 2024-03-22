Tünelde motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, başka bir motosikletli ve araç sürücüsü hemen yardıma koştu. Yardıma gelen motosikletlinin, başka bir araç sürücüsüne eliyle emniyet şeridini işaret ederek tepki gösterdiği görüldü.