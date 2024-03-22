Tünelde motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada
İstanbul Üsküdar'da Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi. Kaskı ve ekipmanı tam olan sürücünün ölümden döndüğü kaza anı kameralara yansıdı.
Üsküdar'daki Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye istikametine emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir aracın üzerine doğru manevra yapmasıyla frene bastı.
Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.
Kaskı ve ekipmanları tam olan motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, başka bir motosikletli ve araç sürücüsü hemen yardıma koştu. Yardıma gelen motosikletlinin, başka bir araç sürücüsüne eliyle emniyet şeridini işaret ederek tepki gösterdiği görüldü.
Tünelde yaşanan motosiklet kazası bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tünel içinde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletlinin hâkimiyetini kaybederek düşmesi, ardından metrelerce sürüklenmesi ve motosikletin araca çarpması yer alıyor.a