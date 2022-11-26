İlk maçında Danimarka ile golsüz berabere kalan Tunus ise 1 puanda kaldı.

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Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşüktü. Avustralya yan toplarla etkili olmaya çalışırken, Tunus kaptığı toplarla hızlı atak bulma çabasındaydı. İki takım oyuncuları arasında orta sahadaki mücadeleler de oldukça sertti.

Avustralya golü de bir yan toptan buldu. 23. dakikada Goodwin'in sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarpıp yükseklik kazandı, ceza sahasında iyi yükselen Duke kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Tunus yediği golden sonra hücumda daha etkiliydi. 41. dakikada Drager, Avustralya ceza sahasında uygun pozisyonda şutunu çekti, Souttar son anda topu kayarak kornere gönderdi. 45+3'te ise sağ kanattan gelişen atakta Jebali'nin altı pas önünde yerden gönderdiği topa Msakni gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Kalesinde tehlikeler yaşayan Avustralya ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda ise daha çok topa hakim olan ve hücum geliştirmeye çalışan taraf Tunus'tu. İkinci yarının başında rakip kalede etkili olan Tunuslu oyuncular, son vuruşlarda ise etkisiz kaldı. Bu yarının başındaki baskıyı atlatan Avustralya kalan dakikalarda kontrollü bir oyunla galibiyete uzandı.