Tüpraş'tan 500 milyon TL'lik tahvil ihracı

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Tüpraş, Yapı Kredi Yatırım aracılığında nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç etti. Bu yıl içinde gerçekleştirilen reel sektör ihraçları arasında en yüksek tutarda olan tahvil ihracı, 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli olarak tamamlandı. İşlem, aynı zamanda TLREF referanslı bugüne kadar yapılmış en büyük reel sektör ihracı oldu.

500 milyon TL’lik işlem büyüklüğüne ulaşarak başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini dile getiren Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz; “Tüpraş olarak Türk Lirası cinsinden özel sektör tahvil piyasasına katkı sağlamayı her zaman önemsiyoruz. 2019 yılında yaptığımız tahvil ihracının ardından pek çok reel sektör şirketi piyasaya gelmişti. Bu defa yine bir süredir sınırlı aktivite gördüğümüz piyasada, 500 milyon TL gibi yüksek bir tutarda, 2 yıl vadeli ve TLREF referanslı bir işlemi tamamlamış olmamızın piyasaya güven sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Pandemi sürecinin ve ekonomiye etkilerinin devam ettiği bu dönemde gerçekleştirdikleri tahvil ihraçlarıyla sermaye piyasasının gelişimine katkı sağladıklarını belirten Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy; “Türk Lirasında son haftalardaki olumlu seyir, yatırımcıların TL cinsinden ürünlere olan ilgisini artırdı. Tüpraş’la gerçekleştirdiğimiz bu işlemde, 500 milyon TL gibi önemli bir tutara ulaşmamızın, piyasamızdaki bu olumlu trendi teyit ettiğini düşünüyoruz. Sene başından bu yana reel sektör şirketlerine ait ihraçlar toplam 5,8 milyar TL ile geçen yılın yüzde 40 altında seyretmekteydi. Yılsonuna yaklaşırken TLREF referanslı bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirmemiz, önümüzdeki seneye özel sektör tahvilleri açısından da daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.