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Trabzon’un İnönü Mahallesi’nde polis memuru Leyla S., okul çevresinde devriye görevi yaparken, bir kadın iddiaya göre polise hakarette bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kadının yanına giden polis memuru Leyla S., önce neden bu sözleri sarf ettiğini sordu ardından kimlik sorgulaması yaptı. Leyla S., kimlik tespitinin ardından kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Nayile A.'dan şikayetçi oldu.

KARAKOLDA REDDETTİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Leyla S., Nayile A.'nın kendisine yönelik, “Başı kapalı polis mi olur? Terbiyesiz senden polis olmaz, memur olmuşsun” şeklinde sözler sarf ettiğini öne sürdü. Gözaltına alınan ve polis merkezinde ifadesine başvurulan Nayile A. ise iddiaları reddetti.

ÜÇ YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Nayile A. hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" iddiasıyla iddianame hazırladı. Savcı, Nayile A.’nın bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.