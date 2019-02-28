Suçlamaları reddetti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl Haziran ayında Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu gözaltına alındı. Merkezi Kocaeli, Eskişehir ve Kıbrıs'ta bulunan şirketler aracılığıyla 'piramit satış' yöntemiyle sanal para 'Turcoin' kullanılıp, yüksek kazanç vaadi sunularak dolandırıcılık yapıldığı tespit edilirken, Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu tutuklandı.



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1176 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu ile 35 kişi hakkında dava açıldı. 37 sanığın yargılanmasına başlandı. Davaya tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, tutuksuz sanıklar ve mağdurlar katıldı.



11 BİN 760 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ



Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun, 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 760'şar yılla cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 sanığın ise, 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



TOPLANTILARDA MANKENLER KULLANILDI



İddianamede, güven mekanizmasının uluslararası referanslar gösterilerek sağlandığı belirtilerek, toplantıların masraftan kaçınılmadan ünlü sunucu ve mankenler tarafından yapıldığı ve yüksek kar payı ve komisyon oranlarının bir şekilde insanlara makul gösterildiği bilgileri yer aldı. İddianamede deliller hakkında, "Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa, bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya'nın Kıbrıs'ta bulunan şirket hesabına göndermektedir. Üstelik bu para yatırma işlemi henüz Kaya'nın şirketine yasal olarak ortak olmadan önce de bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nın ortak olma tarihinden önce iki şirket arasında para transferi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu hususlar Gümrük Müsteşarlığı ve BDDK Denetim Raporları'nda teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Duruşmada dinlenen Sadun Kaya, suçlamanın örgüt kapsamından çıkarılmasını talep ederek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. Sadun Kaya, "Turcoin karşılığında 61 kişi benden hizmet satın aldı. Daha sonra hakkımda yapılan şikayetlerin ardından ben bu 61 kişiye parasını iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. İddianamede 1176 kişiden bahsediliyor. Bu 61 kişi dışında kalan 1115 kişi benim şirketime 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Bu 1115 kişi, iddianamede geçen liderlere ödeme yapmıştır. Bu durumun da benimle bir alakası yoktur. Ben elektronik para satıyorum. Bu durum tamamen yasaldır ve BDDK tarafından gerekli izinler alınmıştır. Bu sistemi tasarlayan kişi Muhammet Satıroğlu'dur. Bu işin planlayıcısı da o dur. Kendisi 15 liralık kalemi 70 bin lira olarak şirkete fatura etmiştir. Muhammet Satıroğlu daha sonra hakkımda bir takım söylentiler çıkarmıştır. Aldığım 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiğimi söylemiştir. Ancak bu rakam gerçek değil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim Türkiye'de 3, yurt dışında ise 22 şirketim bulunuyor. Bugüne kadar benim şirketime 20 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Bu suçlamaların benimle bir ilgisi yok. 9 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Duruşma diğer sanıkların dinlenilmesi ile devam etti.









