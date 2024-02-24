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        Haberler Gündem Ankara Turgut Altınok: 2 bin otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz

        Turgut Altınok: 2 bin otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz

        AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, göreve geldiklerinde 2 bin otobüs alarak, ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:53
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        Altınok: 2 bin otobüs alacağız
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        Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Bizim özelliğimiz zarar eden yerleri kara geçirmektir. Alacağımız 2 bin otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz. Belediye başkanı şehrin ekonomisini geliştirir, şehri zenginleştirir." dedi.

        Altınok, Keçiören'de bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

        Ankara'ya hizmette 5 yıllık tablonun ortada olduğunu belirten Altınok, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

        Vatandaşların oy kullanırken duygusallığı bir kenara bırakarak Ankara'nın 5 yıllık karnesine bakması gerektiğini vurgulayan Altınok, kentin ulaşım ve trafik sorununun devam ettiğini belirtti.

        Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüslerinin halen kiralık olduğunu ifade ederek, büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde bütün otobüs filosunu 2 yılda elektrikli otobüslerle yenileneceği sözünü verdi.

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        ABB'nin otobüs ve minibüsçü esnafını mağdur ettiğini dile getiren Altınok, şöyle devam etti:

        "Bizim özelliğimiz zarar eden yerleri kara geçirmektir. Alacağımız 2 bin otobüsle ulaşım problemini çözeceğiz. Belediye başkanı şehrin ekonomisini geliştirir, şehri zenginleştirir. 5 yılda Ankara ekonomisini geliştirecek, Ankara ekonomisine katkı sağlayacak yapılan bir tane bir şey söyleyin?"

        Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, "Keçiören Belediyesinin yardımlarıyla ilgili ihalelerin aynı kişiye verildiği" iddiasını, "Altınok döneminde 20 yıldır imar rantından ihale zengini olan bir Allah'ın kulu yoktur. İhaleleri yaparız şeffaftır, kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır." şeklinde yanıtladı.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Cumhur İttifakı'nın başladığı gündeki samimiyetinin hiç bozulmadan devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlardan Turgut Altınok'a oy vermelerini istedi.

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