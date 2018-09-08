Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan Falezler bölgesi, kurulan yeni plajlarıyla Antalyalıların yanı sıra yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayan turistler, balıkların bulunduğu kaynak suyunda yüzerek, doyumsuz manzarayı izliyor
1
1|27
Antalya'da, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Falezler bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu.
2
2|27
AA'nın haberine göre turizmin başkenti Antalya'nın iki büyük plajı Lara ve Konyaaltı arasındaki falezler, doğal güzelliğiyle de görsel bir şölen sunuyor.
3
3|27
Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve "yalı yar" olarak da adlandırılan Falezler bölgesi, turizmin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. Muratpaşa Belediyesi ve bazı turizm işletmecilerinin, metrelerce yükseklikteki falezlerin arasına kurdukları plajlar büyük ilgi görüyor.
4
4|27
Muratpaşa Belediyesi'nin 4'ü mavi bayraklı 5 falez halk plajına vatandaşların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor.
5
5|27
Asansörle veya merdivenlerle plaja ulaşan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten atlayarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakma imkanı da buluyor.
6
6|27
Belediye ekiplerince her ay deniz suyu analizi ve atık yönetiminin yapıldığı mavi sularda serinleyen turistler, doyumsuz manzaranın tadına varmaya çalışıyor.
7
7|27
Karadan girenlerin yanı sıra teknelerle bölgeye gelen tatilciler, mağaralara da dalış yaparak su altı ve üstündeki canlı yaşamı görebiliyor.
8
8|27
"MÜTHİŞ BİR DENEYİM"
Turistlerden Andrew Kyuassa, yaptığı açıklamada, Londra'dan tatil için geldiğini belirterek, Antalya'daki falezlerden denize girmenin eğlenceli olduğunu söyledi.
9
9|27
Falez plajlarının manzarasının da inanılmaz olduğunu ifade eden Kyuassa, "Tatil için Türkiye'ye ilk defa geliyorum, Antalya'ya hayran kaldım. Falezlerde balıklarla yüzmek çok güzel bir duygu. Plajlar harika, sular çok temiz. Falezlerin milyonlarca yılda oluştuğunu öğrenince etkilendim. Onun için buradan denize girdim. Hayatımda ilk oldu. Bundan sonra Türkiye'de tatil yapacağım." diye konuştu.
10
10|27
Rusya'dan gelen Marina Anisimova da plajları çok sevdiğini belirterek, "Daha önce böyle bir yer görmedim. Serin sularda, doğayla baş başasınız. Harika zaman geçiriyoruz." ifadesini kullandı.
11
11|27
Almanya'dan gelen Hanna Melia ise denize girmek için falezleri tercih ettiklerini dile getirerek, "Güzel zaman geçiyoruz. Tertemiz suda, doğal ortamda yüzüyoruz." dedi.
12
12|27
Ankara'da gelen Gizem Uysal, bölgeye kurulan plajlardan havuza girer gibi direkt denize daldıklarını anlattı.
13
13|27
Beyza Erol da Falezlere kurulan plajları çok beğendikleri için buraya geldiklerini vurgulayarak, "Yabancı turistlerle konuşuyoruz, kültürel etkileşim oluyor." diye konuştu.
14
14|27
"TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLDU"
Muratpaşa Belediyesi'nin plajlar ve yiyecek içecek işletmelerinden sorumlu müdürü Tolga Taşoğlu, metrelerce yüksekliğe kurulan plajlar sayesinde halkı falezlerle buluşturduklarını söyledi.
15
15|27
Akdeniz sahilinde uzanan falezlerin 64 milyon yıl önce oluşmaya başladığı bilgisine sahip olduklarına dikkati çeken Taşoğlu, şunları kaydetti:
16
16|27
"Belediyemizin 5 plajı var, 4'ü mavi bayraklı. Burası turistlerin uğrak yeri oldu. Her yerden akın akın geliyorlar. Halkımıza açık, doğal güzellikleri florasıyla hizmet vermekte. Kaynak sularının aktığı, balıkların olduğu bir ortamda yüzüyorlar. Özellikle yabancı turistler çok tercih ediyor. Plajlar yeni olmasına rağmen rağbet fazla."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.