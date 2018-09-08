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Falez plajlarının manzarasının da inanılmaz olduğunu ifade eden Kyuassa, "Tatil için Türkiye'ye ilk defa geliyorum, Antalya'ya hayran kaldım. Falezlerde balıklarla yüzmek çok güzel bir duygu. Plajlar harika, sular çok temiz. Falezlerin milyonlarca yılda oluştuğunu öğrenince etkilendim. Onun için buradan denize girdim. Hayatımda ilk oldu. Bundan sonra Türkiye'de tatil yapacağım." diye konuştu.