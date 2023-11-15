Turizmde hizmet ihracatı şampiyonu ETS Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye genelinde ihracat şampiyonu olan firmaların ödüllendirildiği Hizmet İhracatı Şampiyonları ödülleri organizasyonunda, Etsgroup bu yıl da geleneği bozmayarak Turizm ve Konaklama kategorisinde Hizmet İhracatı Şampiyonu Ödülü'nün sahibi oldu

Türkiye’nin ihracat şampiyonları, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları ödül töreninde bir araya geldi. Etsgroup, Turizm ve Konaklama Hizmetleri kategorisinde geleneği bozmayarak 5. kez yılın şampiyonu oldu.

2022 yılında ülkemizin tarihi rekor olarak 254 milyar 200 milyon dolarlık bir mal ihracatına ve 89 milyar dolarlık bir hizmet ihracatına ulaşmasında payı bulunan ihracat şampiyonları, 2022 yılında mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan şirketler arasından seçildi.