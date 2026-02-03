Habertürk
Habertürk
        Türk bayrağını söküp sürükledi, gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Türk bayrağını söküp sürükledi, gözaltına alındı

        Beylikdüzü'nde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:28
        Türk bayrağını söküp sürükledi, gözaltına alındı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürüklediği anlara ait bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

        Yakuplu Mahallesindeki bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K, ekiplerce gözaltına aldı.

        Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatılıp şahsın yakalandığı aktarılarak, "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

