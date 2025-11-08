Türk Böbrek Vakfı’nın düzenlediği 3’üncü Cumhuriyet Tenis Turnuvası başladı

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ‘3. Cumhuriyet Tenis Turnuvası’, yapılan gösteri maçı ile başladı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Gösteri maçında, uzun yıllar yaptığı egzersiz ve sporla, serebral palsiye rağmen ayakta durmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt karşılaştı.

Yeşilyurt Spor Kulübü desteğiyle gerçekleştirilen turnuvaya ilgi büyük oldu.

Cumhuriyetin 102’inci yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk: “ Taha’ya karşı oynamak benim için çok heyecan verici. Ona şapka çıkarıyorum; önemli bir mücadele gücü ve yüksek motivasyonuna karşı maçı kazanacağına eminim. Cumhuriyete yakışan bir genç olarak onu yetiştiren hocalarına ve başka serebral palsili bireylere ilham verdiği için kendisine teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

“HÜLYA AVŞAR’IN RAKETİ MOTİVASYONUM OLDU”

29 yaşındaki Taha Nusret Bozkurt ise; “Beni sporla tanıştıran ve hayatımı değiştiren Semra Demirer’dir. Bugünkü durumumu kendisine borçluyum. 13 yıldır sporla uğraşıyorum. Sporun birçok dalında önemli tecrübeler edindim. Teniste çok iddialı olduğumu söyleyemem ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Semra Hocam bana Hülya Avşar’ın raketini getirdi, heyecanımı yatıştıracak en önemli motivasyonum Cumhuriyet Tenis Turnuvası ve Hülya Hanım’ın raketini ile oynamak olduğunu söyleyebilirim. Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olarak turnuvada yer almaktan ve genç arkadaşlarıma örnek olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.