Türk çocuklarını hayata bağlamak için teknoloji ve yatak odası gerekiyor

Tüm dünyada birçok çocuk hayati hastalıklarla savaşıyor. Türkiye’de de çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocuklar var. Uzmanlara göre, gerçekleşmesi imkânsız olarak gördüğü bir dileği yerine getirilen bir çocuk edindiği moral ile hastalıkla çok daha iyi mücadele edebiliyor.

Her 4 riskli hastalığı olan çocuktan 2’si teknolojik ürün, biri de yatak odası istiyor

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden 3-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) verilerine göre ise Türkiye’de riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların en büyük dilekleri göre ya bilgisayar, laptop, oyun konsolu vb… teknolojik bir ürün ya da bir yatak odası sahip olmak oluyor. 2017 yılı verilerine göre yaklaşık her 4 Dilek Çocuğundan ikisi (%48) teknolojik biri ürün, biri de (%25) yatak odası sahibi olmak istiyordu. 2018 yılında ise eylül ayı sonuna kadar gerçekleşen dilek dağılımına bakıldığında da benzer bir tablo söz konusu. Gerçekleşen dileklerin yüzde 44’ü teknolojik ürün sahipliği, yüzde 36’sı ise yatak odası sahip olma şeklinde dağıldı.





Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

210 dilek gerçekleşti 217 Dilek Çocuğu ise gönüllülerin desteğini bekliyor

Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de 2000 yılından beri hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Son iki yılda toplamda 210 Dilek Çocuğunun dileğini yerine gerçekleştirse de sırada bekleyen hala 217 dilek var. Üstelik de bu dileklerin bir kısmının çok kısa sürelerde gerçekleşmesi gerekiyor.

Çocukların dileklerinin yerine getirilebilmesi için özellikle teknoloji ve mobilya sektöründen gelecek desteklerin çok faydalı olacağına dikkat çeken Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Aroyo, “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Bu çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, coşkusunu ve hayata karşı merakını yitirebiliyor. Tüm bunlar çocuğun iyileşme sürecini ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkansız" kavramını zihninden silebilmektir. Bu konuda da özellikle teknoloji ve mobilya sektöründen gelecek desteklere ihtiyacımız var” dedi.

İstanbul Maratonu’nda hedef: 50 Hayata Bağlayan Dilek!

Derneğin hedeflerine ulaşmak için bu sene en önemli etkinliklerinden biri de Vodafone İstanbul Maratonu olacak. Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) bu sene 11 Kasım 2018’de yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda Adım Adım Oluşumu ile koşarak, yürüyerek, rengarenk kostümler giyerek, Dilek Çocuklarının hayallerini yerine getirebilmek, daha çok çocuğu hayata sımsıkı bağlarla bağlayabilmek için bağış ve farkındalık kampanyası düzenliyor. Burada hedef 50 çocuğun dileğini gerçekleştirecek bağışı toplamak olacak. Bunun için de Bir Dilek Tut Derneği, kendilerine destek olacak gönüllü birey ve kurumları arıyor.

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