Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor

        Türk devletleri, medya alanında "yeni birlik" kuruyor

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı ortak mücadele edileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Medyada 'birlik' hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Ajansının (AA) İstanbulda düzenlediği Türk Haber Ajansları Medya Zirvesinin açılışında konuşan Ömüraliyev, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirtti.

        Bugünün tarihi bir gün olduğuna ve stratejik bir adımın atıldığına işaret eden Ömüraliyev, Türk haber ajansları arasında birliğin kurulması için imza atacaklarını bildirdi.

        Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli." ifadesini kullandı.

        Teması, "Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" olan zirvede, "Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri" ve "Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları" başlıklı paneller düzenlenecek.

        Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan’dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türk devletleri
        #Kubanıçbek Ömüraliyev
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak