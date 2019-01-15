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Türk futbolcuların piyasa değerlerindeki değişimler

Giriş: 15.01.2019 - 15:20 | Güncelleme:  

2018 yılı geride kalırken Türk futbolcuların bazıları harika yıl geçirirken kimisi beklediğini bulamadı. Türk futbolcuların performansları, transfer değerlerine de yansıdı. İşte Transfermarkt verilerine göre Türk futbolcuların 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yaşadığı en büyük yükseliş ve kayıplar...

  • 1 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    1 | 16

    11 - Nuri Şahin | Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro - Düşüş: 2 milyon Euro

  • 2 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
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    10 - Emre Mor | Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro - Düşüş: 2 milyon Euro

  • 3 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    3 | 16

    9- Ömer Toprak | Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro - Düşüş: 2 milyon Euro

  • 4 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    4 | 16

    8- Alper Potuk | Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro - Düşüş: 3,50 milyon Euro

  • 5 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    5 | 16

    7- Ozan Tufan | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro - Düşüş: 4 milyon Euro

  • 6 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    6 | 16

    6- Mehmet Topal | Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro - Düşüş: 4 milyon Euro

  • 7 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    7 | 16

    5- Yunus Mallı | Güncel piyasa değeri: 7,50 milyon Euro - Düşüş: 4,50 milyon Euro

  • 8 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    8 | 16

    4- Volkan Babacan | Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro - Düşüş: 5 milyon Euro

  • 9 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    9 | 16

    3- Oğuzhan Özyakup | Güncel piyasa değeri: 6,50 milyon Euro - Düşüş: 5,50 milyon Euro

     

  • 10 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    10 | 16

    2- Gökhan Töre | Güncel piyasa değeri: 1,50 milyon Euro - Düşüş: 6,50 milyon Euro

     

  • 11 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    11 | 16

    1- Arda Turan | Güncel piyasa değeri: 1,50 milyon Euro - Düşüş: 10,50 milyon Euro

     

  • 12 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    12 | 16

    DEĞERİ YÜKSELEN 5 İSİM

    5- Enes Ünal | Güncel piyasa değeri: 35,00 milyon Euro - Artış: 25,00 milyon Euro

     

  • 13 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    13 | 16

    4- Hakan Çalhanoğlu | Güncel piyasa değeri: 20,00 milyon Euro - Artış: 9,50 milyon Euro

  • 14 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    14 | 16

    3- Çağlar Söyüncü | Güncel piyasa değeri: 18,00 milyon Euro - Artış: 9,00 milyon Euro

     

  • 15 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    15 | 16

    2- Cenk Tosun | Güncel piyasa değeri: 22,00 milyon Euro - Artış: 4,50 milyon Euro

     

  • 16 Ne yaptın Arda Turan? Türk futbolcuların piyasa değerleri!
    16 | 16

    1- Cengiz Ünder | Güncel piyasa değeri: 35,00 milyon Euro - Artış: 25,00 milyon Euro

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