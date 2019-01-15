Türk futbolcuların piyasa değerlerindeki değişimler

2018 yılı geride kalırken Türk futbolcuların bazıları harika yıl geçirirken kimisi beklediğini bulamadı. Türk futbolcuların performansları, transfer değerlerine de yansıdı. İşte Transfermarkt verilerine göre Türk futbolcuların 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yaşadığı en büyük yükseliş ve kayıplar...