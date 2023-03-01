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Türk Hava Yolları, 2022 yılını 2,7 milyar USD Net Kâr ile tamamladı. THY, bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu. Şirketin 2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20’sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat’ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400’ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD’a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1’er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız.” dedi.

Türk Hava Yolları 2022 yılında 394 uçağı ile iç hatlarda yüzde 85,8, dış hatlarda ise yüzde 80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre yüzde 2 azalttı. Bunun sonucunda da THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar dolar oldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının yüzde 28 gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları 2019 yılı kapasitesinin yüzde 7,5 üzerine çıktı. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)’nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan THY, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak yükselişe imza attı. İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan şirket, IATA verilerine göre 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’ndaki yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.