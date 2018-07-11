Turquality kapsamındaki projeyle "Turkish Towels" adı altında markalaşma çalışması yürüten ihracatçılar, önde gelen uluslararası organizasyonlara sponsorluk yapıyor.
Genelde ABD ve Avrupa'ya ürün gönderilen Denizli'den Çin'e yapılan tekstil ihracatı 2017'de önceki yıla göre 2 kat artışla 11 milyon 730 bin dolara çıktı.
Çin'de 'Avrupa malı' imajıyla ve lüks tüketim ürünü olarak satılan Türk havlu ve bornozlarının bu pazarda daha fazla yer bulması için Çin'de depo açılması ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin pazarında büyümek için bu ülkenin geleneksel fuarı olan Canton İthalat İhracat Fuarı'na etkili bir katılım planladıklarını söyledi.
Denizli'den 20 firmanın yanı sıra "Turkish Towels" standıyla Türk havlusunu tanıtacaklarını belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Çin'de üst gelir grubundaki insan sayısı ülkemizin 2 katına tekabül ediyor. O ülkede de kaliteli ürünler var ama insanlarda Avrupa malı almak gibi bir algı var. Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Bu nedenle Türk mallarının orada pazar bulması çok olası.
Uzakdoğu pazarlarında 'Made in Turkey' ile 'Made in Europe' beraber yürüyor. Bu algı çok önemli. Dünyanın birçok tanınmış markasının Çin'de mağazaları var. Biz de depomuzla, mağazamızla, markamızla orada olursak çok rahat pazar bulabiliriz."
ABD'DE YILBAŞI AKŞAMINA HAZIRLIK
Memişoğlu, Turkish Towels markasının tanıtımı için Ekonomi Bakanlığının desteğiyle dünya çapında etkinlikler düzenlediklerini, bu kapsamda Almanya'nın Frankfurt kentinde ocak ayında düzenlenecek Heimtextil Fuarı'nda etkili bir tanıtım yapacaklarını anlattı.
ABD pazarı için de New York'un Manhattan bölgesindeki binalarda yer alan reklam ekranlarında yılbaşı akşamı "Turkish Towels" reklamını yayınlamayı planladıklarını aktaran Memişoğlu, "Türk havlusunu Çin'den ABD'ye herkesin tanımasını, bilmesini istiyoruz." dedi.
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