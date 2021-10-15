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Türk hekimlerden yabancı meslektaşlarına 'küçük kesi' eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, yerli ve yabancı meslektaşlarına, "küçük kesi" olarak adlandırılan minimal invaziv cerrahi konusunda eğitim vermeye devam ediyor

Türk hekimlerden yabancı meslektaşlarına 'küçük kesi' eğitimi
AA

Kalp ve Damar Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, kalp cerrahisinde minimal invaziv cerrahinin son 10 yılda oldukça popüler hale gelmeye başladığını söyledi.

Bunun nedenlerinden birinin, kalp cerrahisinin sonuçlarının hasta açısından daha iyi olması, hastaların çok erken dönemde normal hayatlarına dönebilmesi olduğunu anlatan Durdu, şöyle konuştu: "Ancak açık kalp cerrahisi gibi kolaylıkla yapılan bir cerrahi olmayıp, ciddi bir altyapı ve bilgi birikimi gerektiriyor. Son 10 yılda merkezimiz minimal invaziv cerrahi konusunda gerek Türkiye içerisinde gerekse yurt dışında birçok cerrahın yetişmesine öncülük eder noktaya geldi. Bu kapsamda da 2019 yılında Centre of Excellence (Mükemmellik Merkezi) niteliğini aldı, bu uluslararası bir kavram. Tüm dünyayı değerlendirdiğimizde, kapalı ameliyatlarda minimal invaziv cerrahide Centre of Excellence olma niteliğinde toplamda 4 merkez mevcut, Ankara Üniversitesi bunlardan biri. Bu ne anlama geliyor? Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden kalp cerrahları geliyor, burada minimal invaziv kapak cerrahisi eğitimlerini alıyor. Biz sonrasında onların merkezlerine ziyaretlere gidiyoruz, istekleri olursa onlarla orada cerrahi başlatıyoruz."

Durdu, Lübnan, Gürcistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Bulgaristan, İtalya, İngiltere ve Slovenya'da eğitimlere katıldıklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla merkezimiz, erişkin kalp cerrahisi gerektiren neredeyse tüm hastaların ameliyatlarını minimal invaziv şeklinde gerçekleştiriyor. Misyonumuzun, minimal invaziv cerrahinin ülkemizde gelişmesi ve uluslararası anlamda bunların duyurulmasıyla gerek Türkiye gerekse uluslararası hastalara hizmet verecek noktaya gelmek olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz de bize oldukça önemli destekler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin açık kalp ameliyatı gerçekleştirilen tüm merkezlerde minimal invaziv cerrahinin yapılabilir hale gelmesi olduğunu vurgulayan Durdu, "Hem meslektaşlarımızın konumlarının yükselmesi hem de Türkiye'de kalp cerrahisine ihtiyaç duyan hastaların bu hizmete ulaşması anlamında böyle bir hedefimiz var." dedi.

Eğitim kapsamında, üç boyutlu görüntü sağlayan bir gözlük uygulaması yapacaklarını ve bunun dünyada ilk olacağını bildiren Durdu, şunları kaydetti: "Bu gözlük bize şunu sağlayacak, biz cerrah olarak taktığımız gözlükle, başka bir merkezde, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir, online olarak bu gözlükle oradaki arkadaşımıza eğitimler verebileceğiz. Veya İtalya'daki bir doktor gözlüğünü taktığında ameliyatta, biz eş zamanlı olarak ona 'Şurayı söyle yap, şuradan dikiş geç, şurayı şöyle yapmalısın.' şeklinde önerilerde bulunacağız. Bu uluslararası anlamda, kalp cerrahisinin ve minimal invaziv cerrahinin gelişmesi anlamında da büyük katkı sağlayacak."

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