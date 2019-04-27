Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde defineciler, 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi'nde kaçak kazı yaptı. Türbeye kaçak kazı yapmak için giren kimliği belirsiz kişiler, beton zemini kırarak 1 metre derinliğinde çukur kazdı. Türbeden gelen sesler üzerine çevredekileri ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, beton zeminin kırılarak 1 metrelik çukur kazıldığını belirledi.

ARKEOLOGLAR İNCELEMEDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, olay yerinde delil ararken, Müze Müdürlüğü'nden gelen sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekip de kazı bölgesinde inceleme yaptı. Polis, kaçak kazı yapan definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

BALKANLARA İSLAM'I TAŞIYAN İSİM



13'üncü yüzyılın sonlarında yaşayan Sarı Saltuk (Saltık),Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce Balkan ülkelerinde yaşadı ve o bölgedeki insanlara İslâm'ı tebliğ eden bir derviş olarak tarihe geçti. Hacı Bektaş-ı Veli'nin talebelerinden olan Sarı Saltuk'un asıl mezarının ise Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Babadağ kasabasında olduğu iddia edilmektedir. Sarı Saltuk'un, "Saltuk-Name" isimli önemli bir eseri de vardır.