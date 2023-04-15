Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı

Türk Kızılay, yapılan kan bağışı çağrısının cevapsız kalmadığını ve ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu bildirdi

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yürütülen kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdiğine dikkat çekilerek, "Deprem bölgesindeki kan bağış personeli 'afetzede' konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi, diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi" bilgisine yer verildi.

"2023 YILI HEDEFİ 3 MİLYON 40 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞI ALMAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ramazan ayına yönelik çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonun azalmasıyla birlikte önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye'deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 2005'te başlatılan 'Güvenli Kan Temini Projesi' ile toplumumuzu kan bağışı konusunda bilinçlendirerek gönüllü kan bağışı sayısında artış sağlamayı, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve doğru bir hizmet sunmayı hedefliyor. Kan Bankacılığı ve transfüzyon tıbbının tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş Bölge Kan Bankacılığı sistemini uygulayan Kızılay, ülkemizde 1156 hastanenin kan ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılamaktadır."

2022'de 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay'ın, 2023 yılı hedefinin 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak olduğu belirtilerek, "Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi birtakım nedenlerle stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"KAN BAĞIŞINDA DÜZENLİ VE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kan bağışında dönemsel düşüşlerin önüne geçilmesi için gönüllülere ve kamuoyuna çağrının yinelendiği açıklamada, hastanelerin kan ihtiyaçlarının hızla karşılanması için kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Normal zamanlarda Kızılay tarafından toplanan kan bağışı sayısı 8 bin-10 bin bandında seyrederken, ramazan ayı gibi dönemlerde bu rakamın 4 bin ünite seviyesi kadar düşebildiğine, oysa hastanelerin günlük 8-10 bin ünite kan ürünü kullanmaya devam ettiği bildirildi.

İFTAR SONRASINDA KAN BAĞIŞI YAPILABİLİYOR

Açıklamada, Kızılay'ın kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için mesai saatlerini değiştirdiğine işaret edilerek, kan bağışçılarının, iftar sonrası da kan bağışında bulunabildiği aktarıldı.

Güncel kan bağışı yeri ve saatlerinin, Kan Hizmetleri resmi sitesinden, "www.kanver.org" ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebildiği ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. Gönen: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 25 Nisan'da Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde faaliyetlere başlayacak
SAĞLIK Cerrahpaşa Tıp'ın kapatılan bölümleri 25 Nisan'da ...
Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı enerji veriyor, cinsel performansı artırıyor
SAĞLIK Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı ...
Biz sadece meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize
SAĞLIK Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa ...
En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!
SAĞLIK Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı ...
Neden kendimizi gıdıklayamayız? İnsanlar neden kendini gıdıklayamaz?
SAĞLIK Neden kendimizi gıdıklayamayız?
Uyumadan önce yanınızda bulundurun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!
SAĞLIK Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ...
Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret! Nasıl daha düzenli beslenebilirsiniz?
SAĞLIK Kötü beslendiğinizi gösteren 10 işaret!
Asla tekrar ısıtıp tüketmemeniz gereken 10 yiyecek! Tekrar ısınınca zehir oluyor!
SAĞLIK Asla tekrar ısıtıp yememeniz gereken 10 gıda!
Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu, Yılın Sağlık Editörü Ödülü'nün sahibi oldu
SAĞLIK Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Haberturk.com'a ...
DSÖ Batı Pasifik Bölgesi: Batı Pasifik’te ortalama yaşam süresi 30 yıl uzadı
SAĞLIK DSÖ: Batı Pasifik’te ortalama yaşam süresi 30 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.