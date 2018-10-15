Türk leblebisi
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Türk leblebisi dünya pazarında

Türk çerez kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan leblebide dünya pazarına gönderilen ürün miktarı her yıl artıyor

15.10.2018 - 14:09 | Güncelleme:  AA

Ülke genelinde yıllık yaklaşık 50 bin ton olan leblebi üretiminin yaklaşık yüzde 70'i Denizli'nin Serinhisar ilçesinden karşılanıyor. Denizlili üreticiler, geçen yıl ürettikleri 35 bin ton leblebinin 4 bin 500 tonunu 14 ülke pazarına göndererek 24 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Bu geleneksel lezzeti son yıllarda farklı soslarla birleştirerek 45 çeşit çerez geliştiren üreticiler, bir yandan yeni pazarlara girmek diğer yandan özellikle diyet yapanların bu ürünü keşfetmesi için tanıtım çalışması yürütüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, geçen yıl kentten yapılan 4 bin 500 ton ihracatın bu yılın 9 ayında ise bin 900 ton olduğunu, yılı bir miktar yükselişle kapatmayı öngördüklerini söyledi.

Türk leblebisini en çok 809 tonla Tunus'un tükettiğini, Yunanistan, İspanya, İsrail ve ABD'nin de önde gelen pazarlar arasında yer aldığını dile getiren Tefenlili, "Serinhisar'daki Leblebiciler Sitesi'nde geçen yıl 27 bin 500 ton, bu yılın 9 ayında ise 16 bin 700 ton leblebi satışı yapıldı. Dış piyasaya gönderdiğimiz leblebinin büyük çoğunluğu Tunus'a gitti. Bizim leblebimizin tadını çok sevdiler." dedi.

PROTEİN KAYNAĞI

Serinhisar'da leblebi üretim kapasitesinin 150 bin ton olduğunu, bunu ihracatla daha fazla değerlendirmek istediklerini dile getiren Tefenlili, iç piyasa tüketiminin ise istenen hızda gelişmediğini ifade etti.

Özellikle sarı leblebinin tüketimini artırmak istediklerini dile getiren Tefenlili, şöyle konuştu:

"Çünkü hiçbir katkı maddesi konulmadan üretilen bir ürün. Leblebiyi diyet menüleri için önererek iç tüketimi artırmak istiyoruz. Çünkü bunda yağ oranı yok denecek kadar az. Ailelere, çocuklarını üzüm kadar leblebi de tüketmeye özendirmelerini istiyoruz. İyi bir protein kaynağıdır. Vücut direncini artırarak zinde tutuyor. Lif içeriğindeki özellikler de sindirim sistemini rahatlatıyor."

Geçen yıl üretimdeki gerileme nedeniyle nohudun toptan kilogram fiyatının 10 liraya ulaştığını, bu yıl rakamların 6-7 liraya gerilediğini anlatan Tefenlili, bu gelişmenin market rafına da yansıdığını, geçen yıl perakende olarak ortalama 15 liradan satılan sarı leblebinin 10-11 lira seviyesine gerilediğini aktardı.

İhracat artışında yeni geliştirilen soslu ürünlerin payının yüksek olduğuna da işaret eden Tefenlili, "Yurt dışına daha çok çikolatalı, tuzlu, sarılı, susamlı ve hardallı leblebi gidiyor. Bu çeşitleri geliştirmek üzere de çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

 

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