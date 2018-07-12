Yaş sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye hızlı ulaşması ve pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo ile yapılan anlaşma ihracata olumlu yansıdı.
AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 185 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.
Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı.
Anlaşmanın imzalandığı geçen yıl yaş meyve sebze ihracatçısı hava kargo ile 10 milyon 522 bin dolarlık ihracat yapmayı başardı.
Firmaların hava kargo tercihi ve Turkish Cargo'nun yeni destinasyonlar açmasıyla hava taşımacılığına olan talep hızla arttı.
Türkiye, 2017'nin ocak-haziran döneminde hava kargo yoluyla bin 812 ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirirken bu rakam 2018'in aynı döneminde yüzde 146 artarak 4 bin 465 tona çıktı.
Böylece Türkiye, geçen yılın ilk yarısında hava yoluyla yaptığı 5 milyon 245 bin dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatını 2018'in yılın aynı döneminde yüzde 131 artırarak 12 milyon 146 bin dolara çıkarmış oldu.
KİRAZ İLK SIRADA
Hava kargoyla ihracatta ilk sırada 5 milyon 938 bin dolarla kiraz yer alırken, bu ürünü 2 milyon 607 bin dolarla kuzu mantar ve 822 bin dolarla çilek izledi.
Ülke bazında ise en çok yaş meyve sebze 1 milyon 995 bin dolarlık ihracatla Norveç'e yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 222 bin dolarla Hong Kong ve 989 bin dolarla Fransa takip etti.
"İHRACATIMIZ HAVA KARGOYA ALIŞTI"
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kargonun ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için vazgeçilmez bir ulaşım şekli olduğunu söyledi.
Turkish Cargo yetkililerine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Uçak, şöyle konuştu:
"İhracatçılarımız hava kargoya alıştı ve artık uçak tercih ediliyor. Şimdiye kadar 50 ülkeye hava kargo yoluyla yaş meyve sebze gönderdik. Hava kargoda fiyat da iyi. Dünyanın bütün metropollerine Türk meyve ve sebzesini göndereceğiz. Bu hedefe hava kargo sayesinde daha hızlı şekilde ulaşacağız. Çekirdekli ürünlerin raf ömrü çok kısa. Dolayısıyla artık ürünlerimizi sağlıklı, taze ve bozulmadan bütün ülkelere gönderebiliyoruz."
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