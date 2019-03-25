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Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. İHA'nın haberine göre, bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir'den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.
Yapılan takip sonucunda iddiaya göre, çetenin liderinin Ali Ç. olduğu, İzmir'de yaşadığı, ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını arayıp icra müdürlüğünden aradıklarını söyleyerek "hakim hanım icradan satılık otomobilin önce kamu kurum çalışanlarına satılmasını istedi" diyerek hayali bir otomobili aralarında cezaevi müdürü, icra müdürü, meteoroloji müdürü, polis, komiser, subay, astsubay, başhekim, doktor ve hemşirelerinin de olduğu 85 kamu çalışanına 550 bin liraya sattığı tespit edildi. Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı.
Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çete lideri Ali Ç.'nin ve sağ kolu Ferit K.'nin de bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRK POLİSİYLE DALGA GEÇTİ, BİR HAFTA SONRA YAKALANDI
Zanlıları her yerde adım adım takip eden polis zanlılardan Ferit K.'nin sosyal medya üzerinden Türk polisi ile dalga geçen paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi. Ferit K.'nin 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminden, bütün dünyayı birbirine katıp yakalanmadan İstanbul'a gelen ve ortalığı kısa sürede karıştıran kötü kahraman Kilink'in Türk polisi karşısında çaresizliği ve yakalanmasını anlatan videoyu paylaşıp "Türk polisi affetmez" diye dalga geçtiği görüldü.
Ancak Ferit K. bu videoyu paylaştıktan sadece bir hafta sonra şafak vakti yapılan operasyonda yakalandı. Zanlı yakalandıktan sonra da çete lideri ve 15 arkadaşıyla "nitelikli dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklanırken, 3 zanlıya ev hapsi cezası verildi. 11 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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