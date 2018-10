ABD Milli Tıp Akademisi ( National Academy of Medicine) üyesi olan Prof. Serdar Bulun’un çalışmasına göre, erkekler yaşlandıkça erkeklik hormonu olan testosteron düzeyleri azalırken, testosteron kadınlık hormonu olan östrojene daha büyük miktarlarda dönüşüyor. Bilim dünyasında ses getiren araştırmaya göre, testosteron kasları kuvvetlendiren bir hormon olmasına karşın erkeklerde yaşlılıkta yükselen östrojen kasık kaslarını zayıflatarak fıtık oluşmasına neden oluyor.

ÖSTROJENİ ENGELLEYEREK FITIĞI ÖNLEDİ

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, Bulun ve ekibi farelere östrojenin oluşmasını engelleyecek bir ilaç (aromataz inhibitoru) verdiklerinde fıtıkların tamamen önlendiğini veya var olan fıtıkların küçüldüğünü gözlemlediler. Bulun ve ekibinin bulguları ünlü bilim dergisi “Proceedings of the National Academy of Sciences” de yayınlandı.

DÜNYADA HER 4 ERKEKTEN 1’İ BU SORUNU YAŞIYOR

Kasık fıtıkları özellikle orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde çok sık rastlanan bir hastalık. Eğer fıtıklar cerrahi olarak onarılmaz ise bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ölüme yol açabiliyor. Dünyada her dört erkekten biri kasık fıtığı ameliyatı olmak durumunda. Şimdiye kadar kasık fıtıklarının nedeni veya tıbbî tedavisi hakkında bilinenlerin yetersiz olması nedeniyle Bulun’un araştırması büyük bir etki yarattı.

