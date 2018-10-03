Türk profesör Prof. Dr. Volkan Tuğcu'nun ameliyat tekniği Avrupa'da yayılacak

03.10.2018 - 10:01 | Güncelleme: DHA

Prostat kanseri konusunda geliştirdiği "Tuğcu Bakırköy Tekniği" ile tıp literatürüne giren Prof. Dr. Volkan Tuğcu, İtalya Bari Tıp Fakültesi'nden gelen hekimlere bu yöntem konusunda uygulamalı eğitim verdi. İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ve Antonia Vitarelli tekniği üniversitelerinden tüm Avrupa'ya yaymayı hedeflediklerini söylerken, Prof. Dr. Tuğcu ise yöntemi anlatmak üzere ABD'den de teklif aldığını belirtti

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Prof. Dr. Volkan Tuğcu, prostat kanseri konusunda geliştirdiği "Tuğcu Bakırköy Tekniği" ile tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Tuğcu, İtalya Bari Tıp Fakültesi'nden gelen hekimlere bu yöntem konusunda uygulamalı eğitim verdi. İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ve Antonia Vitarelli tekniği üniversitelerinden tüm Avrupa'ya yaymayı hedeflediklerini söylerken, Prof. Dr. Tuğcu ise yöntemi anlatmak üzere ABD'den de teklif aldığını belirtti.

DHA'nın haberine göre; Tuğcu Bakırköy Tekniği ile bağırsakla yumurtalık arasında küçük bir kesik açarak robotik cerrahi ile prostatı ve lenf nodlarını çıkabildiklerini anlatan Üroloji Profesörü Dr. Volkan Tuğcu, bağırsakla temas olmadığı zaman, hastanın ameliyat sonrasında gaz sıkıntısı ve karın ağrısı çekmediğini ifade etti. Prostatın, erkeklerin başına en çok gelen hastalık türlerinden biri olduğunu ifade eden Profesör Dr. Volkan Tuğcu, geliştirdiği yöntemi İtalya Bari Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen iki hocaya anlattı.

Yöntemi prostat kanseri hastalarına uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Volkan Tuğcu, "Prostat kanseri hastalarına normal robotik cerrahiden farklı bir teknik uyguluyoruz. Başlangıçta daha önce ameliyat olmuş ve karından girilemeyen hastalara bu tekniği uyguluyorduk. Şimdi ise bütün prostat hastalarına uyguluyoruz. Diğer prostat ameliyatlarından farkı karnı ve bağırsakları ameliyat esnasında hiç görmüyoruz. Bağırsakları hiç görmediğimiz için de bununla ilgili bir komplikasyon yaşamıyoruz. Normal robotik cerrahide karın içinden prostata ulaşıyoruz. Bu da ameliyat sonrası hastaların karın ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Ayrıca bu ameliyatta port kesilerinden dolayı operasyon ve operasyon sonrası kanama riski oluşmaktadır. Bizim Tuğcu tekniğinde bunları yaşamıyoruz. Bizim metotla ameliyat ettiklerimiz diğer robotik cerrahiye göre daha erken taburcu oluyorlar" dedi.

"SON DERECE OLUMLU SONUÇLAR ALDIK"

Prostat kanserine ilave olarak operasyon sırasında lenflere de ulaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Tuğcu, "Biz bu metotla prostat kanserini lenfleriyle birlikte alıyoruz. Bu konuda dünyada tekiz. Zaten o nedenle benim adım "Tuğcu Bakırköy Tekniği" olarak dünya literatürüne girdi. Bu İtalyan hocalar da Bari Tıp Fakültesi hocaları sırf bu tekniği öğrenmek için Türkiye'ye geldiler. Diğer operasyonlardan sonra hastanın erken dönemde idrar kaçırma riski vardı. Ancak bizim yöntemle hasta idrarını erkenden tutabilmeye başladı. Diğer robotik cerrahilerle karşılaştırdığımızda sonuçlarımız çok daha iyi. Bugüne kadar 110 vakamız oldu. Böyle bir tekniği dünyaya kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tuğcu, tekniği öğrenmek adına Amerika'dan da teklif aldığını açıkladı.

"BU TEKNİĞİ AVRUPA'YA YAYACAĞIZ"

Tekniği San Francisco'da düzenlenen üroloji kongresinde Tuğcu´nun sunumundan öğrendiğini anlatan İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ise, "Prof. Tuğcu'nun tekniğinin oldukça yenilikçi olduğunu düşündüm ve etkilendim, bu yüzden söz konusu tekniği kendi hastanemde uygulamak için kendisiyle bir araya geldim. Temel olarak bu yeni tekniğin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. Tuğcu'yu birkaç operasyon gerçekleştirmesi için kendi üniversiteme davet edeceğim. Eğer her şey iyi giderse bu yeni tekniği tüm Avrupa'ya yayacağız" ifadelerini kullandı.

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