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        NATO'dan Türk savunma sanayiine övgü

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayiine ilişkin övgülerde bulundu. Rutte, Türk savunma sanayiinin temelinin etkileyici olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:02
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        Türk savunma sanayiine övgü
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        Mark Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

        AA muhabirinin Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

        Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

        Genel Sekreter, şöyle devam etti:

        "Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'nın tümündeki diğer müttefikler ve ABD ile yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

        Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

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