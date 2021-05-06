Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada

Türkiye'den yılın ilk 4 ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı yapılırken, satışlarda ilk sırayı 386,1 milyon dolarla ABD aldı.

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada
AA

Türkiye'den yılın ilk 4 ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı yapılırken, satışlarda ilk sırayı 386,1 milyon dolarla ABD aldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü. Sektörde ocakta 166 milyon 997 bin dolar, şubatta 233 milyon 225 bin dolar, martta 246 milyon 973 bin dolar ve nisanda 302 milyon 549 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 949 milyon 744 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında söz konusu sektörde 642 milyon 870 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-nisan döneminde bu alanda ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.

- Azerbaycan'a sektörün ihracatı yüzde 1234 arttı

Söz konusu dönemde ABD'nin ardından 117 milyon 315 bin dolarlık dış satım yapılan Azerbaycan ikinci sırayı aldı. Geçen yıl Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı harekat esnasında Türkiye'nin ürettiği silahlı ve silahsız insansız hava araçları etkili rol oynamıştı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a yılın 4 ayında yaptığı savunma ve havacılık sanayi ihracatı, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 1234 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 8 milyon 795 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Bu ülkelerin ardından söz konusu ihracatta 90 milyon 299 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 57 milyon 827 bin dolarla Bangladeş ve 50 milyon 14 bin dolarla Almanya sıralandı.

- Sektörün ihracatında İstanbul zirvede

İstanbul, ocak-nisan döneminde en fazla savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı gerçekleştiren il olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kentten ihracat yıllık bazda yüzde 86,8 artarak 387 milyon 547 bin dolara çıktı.

Bu ili 204 milyon 490 bin dolarla Ankara, 131 milyon 732 bin dolarla Konya, 88 milyon 739 bin dolarla Eskişehir, 39 milyon 663 bin dolarla İzmir takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME