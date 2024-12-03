Türk Standartları Enstitüsü 161 personel alıyor! TSE personel alımı başvuru tarihleri nedir?
Türk Standartları Enstitüsü, 161 personel alımı başvuruları 1 Aralık itibarıyla başladı. Alınacak 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı pozisyonları için 18 Aralık'ta sınav yeri ve saati ilan edilecek. İşte, TSE 161 personel alımı başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Türk Standartları Enstitüsü, 161 personel alımı yapıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacak. Başvuru sürecinden sonra adaylar sınava girecek ve sınav detayları 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. İşte, TSE personel alımı detayları...
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 161 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
TSE, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.
TSE PERSONEL ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.
ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK
Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
ADAYLAR NEYE GÖRE ALINACAK?
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.