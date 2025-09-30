Türk Telekom: 93 - Ratiopharm Ulm: 96 | MAÇ SONUCU

BKT EuroCup'taki temsilcimiz Türk Telekom, B Grubu ilk hafta maçında evinde Alman ekibi Ratiopharm Ulm'e 93-96 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk bölümü karşılıklı sayılarla 12-11 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, pota altından ve üçlüklerle bulduğu sayılarla farkı 6'ya (22-16) kadar çıkardı. Kalan bölümde Ratiopharm Ulm daha etkili olsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 23-20 önde geçti.

İkinci periyota iyi başlayan Alman ekibi ilk 5 dakikaya 35-28 önde girdi. Çeyreğin orta bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla devam etti. Serbest atışlardan istediği verimi alamayan Türk Telekom, soyunma odasına 39-48 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Usher ve Doğuş Özdemiroğlu ile sayılar üreten Türk Telekom, 24. dakikada farkı 2'ye (53-55) indirdi. Orta bölümde etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, 64-61 öne geçti. Jensen'in iyi oyunu ve boyalı alan sayılarıyla Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreği 70-65 önde tamamladı. Final periyodunun ilk dakikasında 5 sayılık seri yakalayan Ratiopharm Ulm, farkı 10'a (65-75) çıkardı. Türk Telekom, maçın sonuna 4 dakika 38 saniye kala skoru 76-81'e getirdi. Alman ekibi kalan bölümde farkı korudu ve karşılaşmayı 96-93 kazandı.