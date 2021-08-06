Türk ve Japon çocuklar Hiroşima faciasının yıl dönümünde origamiden turna kuşu yaptı

AA

İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile Japon Konsolosluğunun katkılarıyla Baltalimanı Japon Bahçesi'nde Hiroşima faciasının 76. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 7-11 yaş arasındaki yaklaşık 40 Türk ve Japon çocuk bir araya geldi.

Çocuklar, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu kanser olan, Japon kültüründe yeri olan bir inanışa göre kağıttan 1000 turna kuşu yaparsa iyileşeceğine inanan ancak 644 turna kuşu yaptıktan sonra 12 yaşındayken hayatını kaybeden Sadako Sasaki için 1000 turna kuşu yapma hedefiyle kuşları hazırlamaya başladılar.

İstanbul Oyuncak Müzesi eğitmenlerinden Gökçen Atamgüç de çocuklara origami tekniğini göstererek rehberlik etti.

Daha sonra çocuklar, Sasaki anısına hazırladıkları turna kuşlarını ağaçların dallarına astı.

Oyuncak Müzesi kurucusu, yazar Sunay Akın, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın herkesin ortak yaşam alanı olduğunu belirtti.

Şu anda küresel ısınmanın sonucu olan orman yangınlarına ve yangınların önlenmesi için sürdürülen mücadelelere işaret eden Akın, "Hiroşima'da olduğu gibi günümüzde de bu yangınlar nedeniyle insanların çok acı çekiyor. Dünyayı bombalamayalım, kirletmeyelim, yeşertelim. Savaşlar, Hiroşimalar olmasın. Bu dünyanın bütün güzelliklerini koruyalım." ifadelerini kullandı.