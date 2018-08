Geçtiğimiz günlerde üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı Wattozz’un fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de ABD yapımı SRM tüfeğine rakip olacak, ‘WattozzShotgun’ isimli yerli taktikal tüfeğin üretimini bitirdi.



İHA'da yer alan habere göre; Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, dünyaya ‘WattozzShotgun’ adı altında pazarlayacakları tüfeğin Amerikalı rakibine kıyasla çok daha düşük fiyata satılacağını ve satışlardan elde edilecek gelirin yine milli savunma projelerinde kullanılacağını söyledi.

MİLLİ TÜFEK DÖNER ŞARJÖRLÜ VE 16+1 FİŞEK KAPASİTESİNE SAHİP



ABD yapımı SRM’ye kıyasla üstün özellikler taşıyan milli tüfek, 16+1 fişek kapasitesine sahip olup döner şarjörü dahil toplam üç parçadan oluşuyor. Barut gazı destekli, patentli kinetik kilit sistemli silah atış esnasında şarjör ve fişek tercihi yapabilme özelliğinin yanı sıra sertleştirilmiş alüminyum gövdesi ve yine patentli kompakt dizaynı ile ön plana çıkıyor. 5 kavrama ağızlı döner mekanizması ve 8.5 mm kilit kavrama mesafesi ile bilyeli kilitleme yapan rakibini geride bırakıyor. Bütün bağlantıları kaynak kullanılmadan vidalı ve geçmeli olarak yapılmış olan silah mühimmat seçmiyor.

“ABD FİRMASI AXON TASER'İN 20 YILLIK TEKELİNİ KIRDIK"



Wattozz Enerji Silahı fotoğraflarının kamuoyuna yansımasından sonra dünya genelinden tebrikler aldıklarını ancak bir kısım kendini bilmez insanlardan gelen yorumların kendisini çok üzdüğünü belirten Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Başarılı olmamızı hazmedemiyorlar. Dünyanın en iyi non-lethal silahını ürettik yine de yaranamadık. 2017 yılında 344 milyon dolar olmak üzere yılda ortalama 200 milyon dolar gelir elde eden ABD firması Axon Taser’in20 yıllık tekelini kırdık. Daha silahımızın tanıtımını bile yapmadan Taser firmasının farklı ülkelerdeki 30’dan fazla distribütörü mevcut sözleşmelerini fesih edebileceklerini söyleyerek bize Wattozz distribütörlüğü için başvuruda bulundu” diye konuştu.

“DOLARDAKİ ARTIŞIN ASIL SEBEBİ AMERİKA'NIN ARTIK ÜLKEMİZİ YÖNETEMEMESİDİR"



Kurdaki artışın asıl sebebinin ABD’nin artık Türkiye’yi yönetememesi olduğunu söyleyen Başkan Albayrak, “Türk olduklarından şüphe duyduğum bazı Amerikan özentisi insanların gözünde biz Amerika kadar iyisini üretemezmişiz. Yanılıyorsun arkadaşım; biz daha iyisini üretiriz, ürettik. Bazılarının Amerika korkusu içlerine kadar sinmiş.‘Papazı verin de kurtulalım’ diyebilecek kadar alçalabiliyorlar ne yazık ki. Bunlara hain denmez de ne denir. Benim gözümde bu içimizdeki hainler FETÖ kadar tehlikelidirler. Gece yarısı piyasalar kapalıyken dolar yükseliyor sen bunu gayet normal karşılayıp hükümetimize mal edebiliyorsun. Dolardaki artışın sebebi hükümet değildir; asıl sebep Amerika’nın artık ülkemizi yönetememesidir” ifadelerini kullandı.

“MANTIKLI ELEŞTİRİYE HER ZAMAN AÇIĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünyaya yüksek teknolojiyle, markaya, tasarıma dayalı ürünler satıyor olacağız” sözlerini hatırlatan Albayrak, her zaman her türlü mantıklı eleştiriye açık olduklarını fakat hayatında bir çay kaşığı bile üretememiş insanların kötü maksatlı eleştirilerine kapalı olduklarını da sözlerine ekledi.



Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek ise Amerikan silahlarının daha üstünlerini yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Bize sizi öldürürler, yaşatmazlar diyorlar. Biz bunlara sadece gülüyoruz. Allah’ın dediği olur; buyursunlar bekliyoruz. Öleceksek de vatan için ölelim” dedi.





