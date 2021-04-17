Turkcell'de özel ramazan indirimleri başladı

AA

Turkcell, ramazan ayıyla birlikte hem Turkcell mağazalarında hem de Turkcell Pasaj'da yüzlerce üründe indirim başlattı.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Turkcell Pasaj'da ve Turkcell mağazalarında yüzlerce üründe indirime gitti.

İndirim kampanyası kapsamında Turkcell Pasaj'da satışta olan cep telefonlarından bilgisayarlara, oyuncu ürünlerinden akıllı TV'lere kadar 9 farklı kategoride 200'den fazla ürün hızlı teslimat, ücretsiz kargo ve avantajlı fiyatlarla 30 Nisan'a kadar satın alınabilecek.

Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarında büyük ilgi gören "Fırsat Garajı" kategorisinde de cep telefonu, tablet, akıllı saat ve aksesuarlardan oluşan tam 22 ürün, yüzde 35'e varan indirim ve avantajlı taksit seçenekleriyle ay sonuna kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Fırsat Garajı ürünlerinden 5 akıllı telefon modelinde Financell'in 5. yılına özel olarak haftalık 5 GB internet paketi hediye edilecek.

Ramazan ayı boyunca Turkcell mağazalarını ziyaret edenler ise çay makinesi, tost makinesi, blender gibi küçük ev aletlerindeki özel indirimlerden faydalanabilecek.