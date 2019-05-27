Turkcell şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan 'İşte Özgür Tarifeleri' kullanıma sundu. Firmadan yapılan açıklamaya göre her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını istedikleri gibi seçebiliyor. Yeni 'İşte Özgür Paketler' ile şirketler çalışanları için 1000 dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabiliyor.

Fark yaratan avantaj ve ayrıcalıklar

DİJİTAL SERVİSLERDEN YARARLANABİLİYOR

İşte Özgür Paketler kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell’in dijital servislerinden yararlanabiliyor. Ayrıca 18 GB ve 25 GB data seçeneklerini tercih edenler Turkcell Platinum, 35 GB ve 50 GB seçeneklerini tercih edenler ise Turkcell Platinum Black ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. İşte Özgür Paketler kapsamındaki tarifeler ayrıca ek ücret ödemeden yurtdışında da geçerli oluyor. Bu sayede şirket çalışanları 18 GB seçeneği ile 1 gün, 25 GB seçeneği ile 2 gün, 35 GB seçeneği ile 3 gün ve 50 GB seçeneği ile 5 gün boyunca yurtdışındaki iletişim ihtiyaçlarını tarife içeriğinden ek bir ücret ödemeden karşılayabiliyor.

'İLETİŞİMDE ÖZGÜRLÜK SUNUYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş "Ekonomimizin can damarı şirketlerimiz için geliştirdiğimiz iletişim çözümlerimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz. İşte Özgür Paketler’le benzersiz kurumsal hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu tarifeyle şirketlere bir yandan farklı ihtiyaçlara yönelik farklı dakika ve data seçeneklerinden seçim yapabilme özgürlüğü sunarken diğer yandan da şirket çalışanlarına yönelik avantaj ve ayrıcalıklar sağlıyoruz. Ülkemize katma değer katan en ufağından en büyüğüne tüm şirketlerimize özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.



