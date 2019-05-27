Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turkcell'den şirketler için 'İşte Özgür Tarifeleri'

Genel

Turkcell'in kurumsal müşterilerine sunmaya başladığı 'İşte Özgür Tarifeleri' şirketlerde her çalışana aynı tarife alınması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şirketler çalışanlarının ihtiyacına göre özel tarifeler oluşturabiliyor.

Turkcell

Turkcell şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan 'İşte Özgür Tarifeleri' kullanıma sundu. Firmadan yapılan açıklamaya göre her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını istedikleri gibi seçebiliyor. Yeni 'İşte Özgür Paketler' ile şirketler çalışanları için 1000 dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabiliyor.
Fark yaratan avantaj ve ayrıcalıklar

DİJİTAL SERVİSLERDEN YARARLANABİLİYOR

İşte Özgür Paketler kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell’in dijital servislerinden yararlanabiliyor. Ayrıca 18 GB ve 25 GB data seçeneklerini tercih edenler Turkcell Platinum, 35 GB ve 50 GB seçeneklerini tercih edenler ise Turkcell Platinum Black ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. İşte Özgür Paketler kapsamındaki tarifeler ayrıca ek ücret ödemeden yurtdışında da geçerli oluyor. Bu sayede şirket çalışanları 18 GB seçeneği ile 1 gün, 25 GB seçeneği ile 2 gün, 35 GB seçeneği ile 3 gün ve 50 GB seçeneği ile 5 gün boyunca yurtdışındaki iletişim ihtiyaçlarını tarife içeriğinden ek bir ücret ödemeden karşılayabiliyor.

'İLETİŞİMDE ÖZGÜRLÜK SUNUYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş "Ekonomimizin can damarı şirketlerimiz için geliştirdiğimiz iletişim çözümlerimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz. İşte Özgür Paketler’le benzersiz kurumsal hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu tarifeyle şirketlere bir yandan farklı ihtiyaçlara yönelik farklı dakika ve data seçeneklerinden seçim yapabilme özgürlüğü sunarken diğer yandan da şirket çalışanlarına yönelik avantaj ve ayrıcalıklar sağlıyoruz. Ülkemize katma değer katan en ufağından en büyüğüne tüm şirketlerimize özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei Kurucusu Ren Zhengfei: Trump ararsa telefona cevap vermem
TEKNOLOJİ'Trump ararsa telefona cevap vermem'
Cebinden iPhone çıkarmak utanç verici! Çinliler iPhone'u bırakıp Huawei alıyor
TEKNOLOJİÇinliler Huawei'ye sahip çıktı
İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
TEKNOLOJİİTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
Bir iPhone XS İstanbullunun 4.3 aylık emeğine bedel
TEKNOLOJİBir iPhone için 130 gün çalışıyoruz
Amazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek
TEKNOLOJİAmazon'un yeni cihazı insan duygularını anlayabilecek
Erişim engeli devam eden Wikipedia AİHM'e gitti
TEKNOLOJİWikipedia AİHM'e başvurdu
Facebook kendi kripto parası için Winklevoss kardeşlerle görüştü
TEKNOLOJİEski düşmanların 'para' kardeşliği
Uber'den Büyük Set Resifi'nde denizaltı taksi hizmeti: scUber
TEKNOLOJİUber'den denizaltı taksi
Huawei’ye kimler sırtını döndü? [Sıralı Tam Liste]
TEKNOLOJİHuawei’ye kimler sırtını döndü?
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
TEKNOLOJİFacebook bu yıl 2,2 milyar hesabı sildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X