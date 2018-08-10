Dünyanın en iyi iki mobil şebekesinden biri seçilen Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “1440 stratejimizle fark yaratıyoruz. 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor; hikayemizi dinliyor. Dijital ihracatla biz de büyüyoruz, Türkiye de” dedi.

Dünyanın ilk dijital operatörü olma vizyonuyla yola devam eden Turkcell, bu başarı hikayesini, finansal sonuçları ve dijital ihracatıyla da taçlandırıyor. “Türkiye’de dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini kurduk” diyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Altyapı, işimizin olmazsa olması. Ancak biz asıl farkı 1440 stratejimizle yaratıyoruz” diye vurguladı.

Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi olduğuna değinen Terzioğlu, “Biz 32 dakikayla tatmin olmadık. Buna ek olarak bugün müşterilerimiz fizy ile 24 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıyor, 30 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Yani bugün müşterilerimizle ilişkimiz toplamda 150 dakikayı aşmış durumda” diye ekledi.

Cep telefonu hala en ucuz eğlence

Telekom sektörünün macro etkilere az duyarlı bir sektör olduğuna da değinen Terzioğlu, “Aslında işin gerçeği halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı dünyanın en çok internet tüketenleri arasında 5’inci sırada yer alıyor. Dünyada birinci ise aylık 11 GB ile Finlandiya…” dedi. Turkcell’de 4.5G ile tüketicilerin iki kat fazla data harcarken, kişi başı tüketimin de aylık 7GB’a ulaştığını belirten Kaan Terzioğlu, bu doğrultuda Turkcell’in finansal sonuçlarını da şu şekilde özetledi: “8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. 24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. Sadece 2’inci çeyrekte yüzde 18.3 büyüdük.”

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