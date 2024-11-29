Turkcell temettü ödeme tarihi ve tutarı açıklandı! Turkcell (TCELL) hisse başına ne kadar, kaç TL temettü verecek?
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) temettü ödemesi yapacak. Şirketin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, 2 Mayıs 2024 tarihinde yapılmış ve toplantı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapılmıştı. Açıklamada Turkcell'in hisse başına ödeyeceği temettü miktarı ve tarihi bilgisine yer verilmişti. Geri sayım sürerken yatırımcılar ''Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Turkcell (TCELL) temettü ödeme tarihi ve tutarı…
Turkcell temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (TCELL) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapılmıştı. Söz konusu açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi belli oldu. Peki, Turkcell (TCELL) temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...
TURKCELL (TCELL) TEMETTÜ KARARI AÇIKLANDI
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, 2 Mayıs 2024 tarihinde yapıldı.
Toplantının ardından şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, şirket yönetim kurulunun temettü ödemesi teklifinin genel kurulda kabul edilerek kesinleştiği belirtildi.
TURKCELL (TCELL) HİSSE BAŞI NE KADAR, KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Turkcell, 2024 Aralık yılında yatırımcılarına hisse başına brüt 2,8531809 TL, net 2,5678628 TL nakit temettü dağıtacak.
TURKCELL (TCELL) NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?
Turkcell temettü ödeme tarihi 5 Aralık 2024 olarak belirlendi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 6.276.998.060 TL (altımilyarikiyüzyetmişaltımilyondokuzyüzdoksansekizbinaltmış Türk Lirası) kar payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 5 Aralık 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, 15.303 olumsuz oya karşılık 1.423.158.855,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.’’
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.