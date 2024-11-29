Turkcell temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (TCELL) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapılmıştı. Söz konusu açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi belli oldu. Peki, Turkcell (TCELL) temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...